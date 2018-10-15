Güney ve Kuzey Kore ülkeler arasındaki yolları yeniden açacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ekim () – Güney ve Kuzey Kore, iki ülke arasındaki yollar ve demiryolu bağlantılarını yeniden açılması için anlaştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan ortak açıklamada, “Güney ve Kuzey, Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda bu karara varıldı” denildi.

İki ülke arasındaki yollar 1950 – 1953 yılları arasındaki Kore savaşı sonrasında kapatılmıştı.