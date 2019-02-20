Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- GÜNEY Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saat içerisinde üç kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiği; bu ölümlerle birlikte gripten ölenlerin sayısının 12’e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, 1 Aralık 2018'den bugüne kadar da 56 kişinin domuz gribinden dolayı tedavi gördüğünü açıkladı. Rum medyası da, hastalarının sayılarının arttığını ve yeni ölümlerin olabileceğini yazdı.

KKTC ÖNLEMLER ALDI

Dün 'ya açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Filiz Besim de, "Kuzey Kıbrıs'ta gerekli tüm önlemleri aldık. Güney Kıbrıs dahil tüm ülkelerdeki vakaları yakından takip ediyor, sonucuna göre de önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar domuz gribinden bir kaybımız yok" demişti.