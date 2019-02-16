(Görüntülü) Vergi karşıtı eylemci, dönen sandalye çalarken görüntülendi

ABD () - ABD'de vergi karşıtı söylemleri ve düzenlediği eylemlerle tanınan Tim Eyman, bir mağazadan tekerlekli sandalye çalmakla suçlanıyor. Mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Lacey'deki Sleater Kinney yolu üzerindeki bir mağazada meydana geldi. Görüntülerde ofis ürünleri satan mağazaya gelen Eyman bir süre gezdikten sonra, çıkış kapısına yakın bir noktada bulunan dönen, tekerlekli sandalyenin üzerine oturuyor ve bir süre dönerek ürünü test ediyor. İçeriyi kontrol eden Eyman, ardından 70 dolar değerindeki sandalyeyi sürükleyerek mağazadan ayrılıyor. Lacey Polis Departmanı Sorumlusu Jaime Newcomb, mağaza çalışanlarının sandalyenin yerinde olmadığını görmesi sonrası güvenlik kameralarını izlediğini ve durumu kendilerine bildirildiklerini söyledi. Sandalyenin çalınmasına dair konuşan Lacey şehir avukatı David Schneide, olaya dair detayları elde ettikten sonra bir ücretlendirme tespitinde bulunacaklarını söyledi. Yerel basın, olaya dair Elman'ı aradıklarını ancak aramalarına ve mesajlarına yanıt vermediğini yazdı.