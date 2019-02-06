(Görüntülü) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu üyesi Violeta Bulc ile görüştü

(Görüntülü) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu üyesi Violeta Bulc ile görüştü

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