(Görüntülü) Türk Organik Ürünleri tüm dünyaya tanıtıldı (2)

Taner Tüzün, Nürnberg, ( ) – Nürnberg’deki uluslararası Organik Ürünler Fuarı kapsamında, yapılan Konferans’ta konuşmacılar, çeşitli uluslardan dinleyicilere Türk Üretim ve Kontrol sistemini anlattılar. Almanya’nın Nürnberg kentinde devam eden 30. Uluslararası Organik Ürünler (Bio Fach 2019) Fuarı kapsamında Ege İhracatçılar Birlikleri tarafından Tanıtım Grubu Projesi olarak, Bio Fach Fuarında bir konferans düzenlendi. Mailand salonunda gerçekleşen etkinliği çok sayıda yabancı iş insanı takip etti. İNGİLİZCE SUNUM YAPILDI Sunuculuğunu Prof. Dr. Uygun Aksoy’un yaptığı konferans İngilizce yapıldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık genel bilgi vererek ve Türk organik sanayini tanıtarak açılış konuşmasını yaptı. BAŞKONSOLOS KÜL: "2023 YILINDA 2.5 MİLYAR İHRACAT BEKLİYORUZ" İkinci konuşmacı olarak Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, İngilizce olarak yaptığı konuşmada, Türk organik sanayinin son yıllarda büyük gelişme yaşadığını belirterek, Almanya’nın en büyük müşteri olduğunun altını çizdi. Kül, 2023 yılında, organik ürün ihracatımızın 2.5 milyar dolara çıkacağını belirtti. ÜRETİM VE KONTROL SİSTEMİ ANLATILDI Daha sonra sırası ile kürsüye gelen, Tarım Bakanlığı ve Ege ihracatçılar birliği adına konuşan Fatma Mamak, Tuğçe Çerçi ve Can Erim, Türkiye’deki organik ürünlerin yasal ve kurumsal yapılarını, üretimi ve kontrol sistemleri ile ihracat ve pazarlama stratejilerinden bahsettiler. TÜRK ÜRÜNLERİ TANITILDI Konferans sırasında, Türk organik ürünleri tanıtılırken, konferans sonunda ikramda bulunuldu. FUARDA 39 TÜRK FİRMASI YER ALDI 13-16 Şubat tarihleri arısında gerçekleşen Fuarda, ulusal bazda 21’i Ege İhracatçılar Birliği'nden olmak üzere 39 Türk firması yer aldı.