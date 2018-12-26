(Görüntülü) Tunus’ta kameramanın kendini yakmasının ardından protesto gösterileri başladı

Tunus, () – Tunus’un Kasrin vilayetinde, kameraman Abdurrezzak Zerki’nin ekonomik şartları protesto için kendini yakmasının ardından protesto gösterileri başladı. Abdurrezzak Zerki’nin kendini yakmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kasrin halkına “Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım” ifadelerini kullanarak yaptığı çağrı sonrası gece boyunca protestolar düzenlendi. Polis ise lastik yakıp barikat kurmaya çalışan ve polise taş atan Kasrinli göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. YASEMİN DEVRİMİ BENZERİ BİR EYLEM İLE BAŞLAMIŞTI Zerki’nin kendisini yakmasının ardından, yerel medya bunun yeni bir 'Yasemin Devrimi' olup olmayacağını sorgulamaya başladı. 2011 yılında Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi, seyyar tezgâhına el konulması ardından vali ile görüşme talep etmiş, talebi geri çevirilince kendini yakmıştı. Ekonomik gerekçelerle başlayan isyan kısa sürede büyümüş ve ülke geneline yayılmıştı. 'Yasemin Devrimi' olarak adlandırılan bu süreç; protesto gösterilerinin diğer Arap ülkelerine sıçraması ile 'Arap Baharı' olarak adlandırılmıştı.