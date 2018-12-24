(Görüntülü) Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi, Çavuşoğlu'nu kabul etti

(Görüntülü) Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi, Çavuşoğlu'nu kabul etti

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