(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Semerkant'ta Ulug Bey Rasathanesi'ni ziyaretinin görüntüleri

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Semerkant'ta Ulug Bey Rasathanesi'ni ziyaretinin görüntüleri

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