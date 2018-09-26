(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Semerkant'ta Registan meydanını ziyaretinin görüntüleri

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Semerkant'ta Registan meydanını ziyaretinin görüntüleri

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