(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Bern Büyükelçiliği'nde vatandaşlarla buluştu

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Bern Büyükelçiliği'nde vatandaşlarla buluştu

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