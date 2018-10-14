(Görüntülü) TBMM Başkanı Binali Yıldırım Lozan Türk Birliğinde İsviçre'deki vatandaşlarla buluştu

(Görüntülü) TBMM Başkanı Binali Yıldırım Lozan Türk Birliğinde İsviçre'deki vatandaşlarla buluştu

YORUM EKLE
Gönder