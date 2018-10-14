(Görüntülü) TBMM Başkanı Binali Yıldırım Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı-1

(Görüntülü) TBMM Başkanı Binali Yıldırım Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı-1

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