(Görüntülü) Stoltenberg: Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki işbirliğini memnuniyetle karşılıyorum

Belçika () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Jens Stoltenberg, kendisine yöneltilen ‘Yarınki toplantının gündeminde Suriye ve Libya’nın da olup olmayacağı’ sorusuna, Suriye’ye ilişkin belirli bir konunun gündemde olmadığını belirterek, “Bildiğiniz gibi NATO’nun Suriye’de askeri bir varlığı yok, fakat bazı NATO müttefiklerinin var. Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. ABD ve Türkiye'nin NATO toplantılarındaki ikili görüşmelerde Suriye'de iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını görüyoruz. Bunun yarınki toplantıda da olmasını bekliyoruz” cevabını verdi.