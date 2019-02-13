Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Williamson, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.
(Görüntülü) Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile görüştü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Williamson, ardından NATO Genel Sekreteri...
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