Romanya, () - Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda tır otomobilin üzerine devrilirken, sürücüler yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği duyuruldu. Yaşanan kaza arkadan seyreden bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.
(Görüntülü) Solladığı tırla beraber şarampole uçtu
Romanya, () - Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda tır otomobilin üzerine devrilirken, sürücüler yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği duyuruldu. Yaşanan...
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