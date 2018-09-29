(Görüntülü) Sırbistan’da çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti

Berna Yılmaz / İstanbul, 29 Eylül () - Sırbistan, Novi Pazar kentinde’deki Bor Binası’nda çıkan yangında iki kişi öldü; biri ağır sekiz kişi yaralandı. Sabah saatlerinde, Bor Binasında bir gaz tüpünün patlamasıyla bir dairede yangın çıktı. Yangın diğer dairelere de sıçramasıyla, kısa sürede tüm binayı alevler sardı. Vatandaşların yangına müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayı gören diğer çevre sakinleri ise korku dolu anları cep telefonları ile görüntüledi. Binanın bulunduğu sokağa girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, ellerindeki makineler ile binada mahsur kalan kişileri yaklaşık iki saattir güvenli bir şekilde tahliye etmeye çalışıyor. Çevre sakinleri ve ekiplerin yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Alınan bir diğer bilgiye göre; binada hala bir kişi var fakat yangından dolayı ekipler o kişiye hala ulaşamıyor.