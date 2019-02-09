(Görüntülü) Sarı yelekliler protestosunda bir eylemcinin eli koptu

FRANSA () - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Paris'teki gösteriler sırasında bir göstericinin eli koptu, çok sayıda eylemci de yaralandı.