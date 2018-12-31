(Görüntülü) Sahnedeki şarkıcıyı bacaklarından tutup, tepe aşağı düşürdü

İngiltere, () Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekânı Cavern Club'ta sahne aldığı sırada saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde şarkıcı, Sweet Caroline isimli parçayı seslendirdiği sırada dinleyicilerden biri aniden sahneye çıkıp, şarkıcıyı ayak bileklerinden yakalayıp yere düşürdüğü görülüyor. Daha sonra şarkıcıyı tekmeleyen dinleyici sahneden ayrılırken; yerden kalkan şarkıcı da peşinden gidiyor. Olayın nedeni bilinmezken, olayın yaşandığı kulüp, sosyal medya hesabından saldırıdan sonra polislerin çağırıldığını, fakat şarkıcının şikayetçi olmayıp sahnedeki performansına devam ettiğini duyurdu.