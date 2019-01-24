(Görüntülü) Rusya: Savaş uçağımız, İsveç uçağını 'sınır ihlaline karşı' önledi

Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu. TASS'ın haberine göre Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream isimli 'keşif uçağı', Rus Su-27 uçağının ikazı sonrası sınırdan uzaklaştı.