Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiği; bunun üzerine havalanan Su-27?nin ABD uçağına 'güvenli mesafede' yaklaştığı; ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşmasının ardından üsse döndüğü vurgulandı.
(Görüntülü) Rusya'dan ABD uçağına önleme
Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının...
Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.
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