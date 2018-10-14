(Görüntülü) Ruhani: ABD İran rejimi değiştirmeye çalışıyor

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Ekim () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington yönetimini dört aşamalı uyguladığı planla İran'da rejim değişikliği yapmaya çalışmakla suçladı. Tahran Üniversitesi'nde yeni akademik yılın başlangıç töreninde konuşan Ruhani, Amerika tarihinde bugünkü yönetim kadar hiçbir yönetimin İran'a bu kadar düşmanca davranmadığını savundu. “Tüm kötüler Beyaz Saray'da bir araya gelmiş” Ruhani, "Eskiden bir-iki kişi düşmanca davranıyordu, diğerlerinin düşmanlığı orta seviyedeydi, bugün ise tüm kötüler Beyaz Saray'da bir araya gelmiş durumda" dedi. ABD yönetiminin İran planının dört aşamalı olduğunu savunan Ruhani, "ABD ilk önce psikolojik savaş başlattı, şu an ise ekonomik savaş yürütüyor. Üçüncü aşamada İran'daki yönetimin işlevselliğini sorgulamaya çalışacak olan ABD, son olarak da yönetimin meşruiyetini hedef alıp rejim değişikliği isteyecek" diye konuştu. “ABD, İran'a karşı yapacaklarının hepsini yaptı” ABD'nin 4 Kasım'da İran'a karışı başlatacağı ekonomik yaptırımlar sonrasında olumsuz anlamda ülkesinde hiçbir şey yaşanmayacağını dile getiren Ruhani,"ABD, bugüne kadar elinden ne geliyorsa yaptı. 4 Kasım'dan sonra yeni bir şey olmayacak. Halk endişelenmesin" açıklamasında bulundu. (Fotoğraflı)