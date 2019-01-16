(Görüntülü) NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de sürüyor

Belçika, () ? Belçika?nın başkenti Brüksel?de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.

Toplantı, NATO?ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bugün devam ediyor. Toplantıda Türkiye?yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.