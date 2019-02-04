(Görüntülü) Moskova'daki yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

Rusya () - Moskova?da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı?nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 7?ye yükseldiği belirtildi. 8?i çocuk, 42 kişinin kurtarıldığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş ve yangının nedenine dair bir açıklama yapılmamıştı.

TASS?da yer alan bir haberde, olayla ilgili Rusya Araştırma Komitesi?nin ?ihmal nedeniyle bir başkasının ölümüne neden olma? maddesine dayanarak soruşturma başlattığı belirtildi.