(Görüntülü) Moldova Başbakanı Pavel Filip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı

(Görüntülü) Moldova Başbakanı Pavel Filip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı

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