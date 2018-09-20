(Görüntülü) Meghan Markle’dan Grenfell Kulesi kazazedelerine destek için yemek kitabı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Eylül () – Sussex Düşesi Meghan Markle, Grenfell Kulesi yangını kazazedelerinin çalıştığı yemek merkezine kaynak toplama amacıyla bir yemek kitabı yayınlıyor . Birleşik Krallık başkenti Londra’da yer alan Hubb Community Kitchen’ı Ocak ayından bu yana gizli bir şekilde ziyaret eden Markle, ilk andan bu yana kendisini yemek merkezinde çalışan kadınlara “bağlandığını” hissettiğini söyledi. Markle, “Together: Our Community Cookbook (Hepbirlikte: Topluluğumuzun Yemek Kitabı)” isimli yemek kitabının önsözünde, “Burası kadınların bir araya gelip güldükleri, kederlendikleri, ağladıkları ve yemek yaptıkları bir yer” yazdı. Penguin Random House’un yayınladığı kitap, yangından etkilenen kadınların oluşturduğu 50 yemek tarifini içeriyor ve topluluk olarak birlikte yemek yapmanın faydalarını anlatıyor. Markle, önsöz yazısına şu şekilde devam etti: “Farklı kültürlerin aynı çatı altında bir araya gelmesi, yemek yapma yoluyla en basit haliyle bir normallik hissi, bağlanma, beslenme ve mutluluk oluşturuyor. Bu hayırsever çaba, mutfağın büyümesine ve topluluğun evrensel ruhunu korumasına yardımcı olacak.” Söz konusu kitap Pazartesi günü internet üzerinden, Perşembe günü ise kitapevlerinden satın alınabilecek. (Fotoğraflı)