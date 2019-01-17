(Görüntülü) Lyon Üniversitesi'ndeki patlama kamerada (1)

Fransa () - Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın gazdan kaynaklandığı belirtiliyor. Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.

(Görüntülü) Lyon Üniversitesi'ndeki patlama kamerada (1)

Fransa () - Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın gazdan kaynaklandığı belirtiliyor. Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.

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