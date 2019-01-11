(Görüntülü) Los Angeles’ta öğretmenler grevde

ABD, () - ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta yaklaşık 30 bin öğretmeni temsil eden Birleşik Öğretmenler Sendikası, maaş zammı ve sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması, okullarda daha fazla rehberlik ve sağlık hizmeti verilmesi talebiyle grev yapıyor.





Los Angeles'taki öğretmenler, kalabalık eyaletlerdeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak iş yükünün hafifletilmesi, daha fazla ücret ve daha fazla personel istiyor. Grev kapsamında yapılan protesto gösterilerinde Los Angeles’taki okullarda yapılan bütçe kesintileri ve daha iyi ücret talebinin yanı sıra okullarda yaşanan sorunlara da dikkat çekildi.





Öğretmenlerin bir ay boyunca yapılan görüşmelerde, sınıf sayısının arttırılarak, sınıflardaki öğrenci sayısının düşürülmesi, öğrencilere gerekli desteği verecek yeterli danışman, psikolog ve kütüphaneci sağlanması, okullarda tam zamanlı hemşire bulundurulması gibi taleplerine rağmen eyalet yönetimi tarafından geri adım atılmadı.





Kaliforniya Üniversitesi'nden ekonomist Sylvia Allegretto, “En büyük tablo, 10 yıldan fazla bir süre boyunca eğitime, öğrenci sayısı arttıkça fonu keserken, vergi ve petrole büyük vergi indirimleri veren yasalardı” dedi.





Los Angeles'taki eğitim yetkilileri, grev yapan öğretmenlerin yerine, yüzlerce yedek öğretmen kullanarak öğrencilerin derse devam edebilmelerini planladıklarını bildirdi.