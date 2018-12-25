(Görüntülü) Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı

Libya () - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar...

(Görüntülü) Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı

Libya () - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar olduğunu duyurdu. 

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