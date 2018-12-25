Libya () - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar olduğunu duyurdu.
(Görüntülü) Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı
Libya () - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar...
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