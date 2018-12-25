(Görüntülü) Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı

Libya () - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar olduğunu duyurdu.