(Görüntülü) Kütüphane görevlisini rehin alan mahkum, 'Ne kadar da kötüyüm görün' diye bağırdı

ABD () ABD'de bir hapishanenin maksimum güvenlik biriminde cezasını tamamlayan bir mahkûm, hapishanede yaptığı bıçak ile kütüphane görevlisini rehin aldı. Olay, ABD'nin Arizona Eyalet Hapishanesi?nin maksimum güvenlik biriminde meydana geldi. Hapishane kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Timothy Monk isimli mahkûmun bir gardiyan eşliğinde kütüphaneye geldiği görülüyor. Gardiyan, Timothy'yi kütüphaneye bırakıp, oradan ayrılıyor. Ardından kütüphane kapısını kapatan Timothy, kütüphane görevlisi ile yalnız kalıyor. Kütüphane görevlisinin başka bir işle meşgul olduğu esnada mahkûm, hapishanede yapıp çorabına sakladığı bıçağı çıkartıp, kütüphane görevlisini rehin almaya çalışıyor. Kütüphane görevlisi ise boğuştukları sırada mahkûmun yüzüne sprey sıkarak kendini savunmaya çalışsa da başarılı olamıyor. 'NE KADAR DA KÖTÜYÜM GÖRÜN' Daha sonra kütüphane görevlisini rehin alan mahkûm, kütüphane görevlisini giriş kapısından uzak bir noktaya sürüklüyor. Bu sırada olanları fark eden hapishane yetkilileri hemen olay yerine gelip, mahkûmu, kütüphane görevlisini bırakması konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Mahkum ikna çabalarına, ?Ne kadar da kötüyüm görün? diye bağırarak karşılık veriyor. 2.5 saat süren görüşmenin ardından, içeri ses bombası atarak giren yetkililer, mahkûmu etkisiz hale getirerek kütüphane görevlisini kurtarıyorlar. Olay sonrası yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, rehin alma durumu sırasında kimse yaralanmadı. 1988'de silahlı soygun, cinsel saldırı ve adam kaçırma suçlarından 97 yıl ceza alan Timothy'nin ise olay sonrası ek bir ceza alıp almadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.