(Görüntülü) KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres ile görüştü.



Çeşitli temaslar nedeniyle New York'ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile bir araya geldi. Görüşmeye KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Guterres'in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rose Mary DiCarlo ve Kıbrıs Danışmanı Jane Hull Lote de katıldı.