Rusya, () ? Kerç Boğazı'nda 4?ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı. Havadan kaydedilen görüntülerde, yanan gemileri söndürme çalışmaları görülüyor.
(Görüntülü) Kerç Boğazı'nda yanan gemilere havadan müdahalenin görüntüleri yayınlandı
Rusya, () ? Kerç Boğazı'nda 4?ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı. Havadan kaydedilen görüntülerde, yanan gemileri söndürme çalışmaları...
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