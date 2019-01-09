(Görüntülü) Kazakistan'da aranan şüpheli sosyal medyadan konuştu Güvenliğim sağlanırsa teslim olurum

(Görüntülü) Kazakistan'da aranan şüpheli sosyal medyadan konuştu Güvenliğim sağlanırsa teslim olurum

YORUM EKLE
Gönder