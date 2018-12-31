(Görüntülü) Kazak aktrisin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri yayınlandı

Kazakistan () - Kazakistan'ın başkenti Almatı'da meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti. Kaza önceki gün Almatı'da meydana geldi. Ellezekova'nın içinde bulunduğu otomobile, kırmızı ışıkta geçen, aşırı süratli bir cip hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunun Ellezekova ve 2 kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazakistan'da sanat dünyasını yasa boğan kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.