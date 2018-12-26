(Görüntülü) Karadenizliler Duisburg'daki gecede horonla coştu

Temel ELCİVAN, WESEL () –Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunan Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği'nce düzenlenen 23.Geleneksel Dayanışma Gecesi'nde Karadenizliler gönüllerince eğlendi. Wesel kentinde düzenlenen geceye Almanya'nın farklı kentlerinden iki bin beş yüzü aşkın Türk katıldı. 1996 yılından beri Duisburg şehrinde faaliyet gösteren Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği, 23. Geleneksel gecesini ‘Birlik, beraberlik ve kardeşlik’ teması kapsamında yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Etkinliğe akın eden Karadenizliler, hem müziğe hem de kemençeye doydu. Oyuncu Tahsin Taşkın'ın sunduğu gecede bir birinden değerli kemençe ustası ve Karadenizli sanatçı sahne alınca, salon adeta gece boyu kemençe sesleriyle inledi. Ağırlıklı olarak yöresel kıyafetler ve Trabzonspor'un forma renkleri olan bordo mavi giysilerle geceye katılan Trabzonlular, kemençe eşliğinde horun tepti. ÇOCUKLARINIZI DERNEKLERE GÖNDERİN ÇAĞRISI Gecede bir konuşma yapan Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği Başkanı Cemalettin Küçük, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olanlara ve katılımıyla salonu dolduran hemşerilerine teşekkür etti. Karadeniz kültürünü yurt dışında yaşatmada derneğin önemli bir yerinin olduğunun altını çizen Küçük, salondaki hemşerilerine, “Gençlerin derneğimizi benimsemesi gerekiyor, gelecekte dernek gençlerimize kalacak, onun için de gençleri bu derneğe göndermek ve alıştırmak ailelerimizin görevi olmalı“ dedi. KEMENÇENİN SESİ DAHA BİR BAŞKA Aslen Trabzon-Oflu olan ve Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği'nin özel davetlisi olarak eşi Fatma Taşan Cebeci ile birlikte geceye katılan T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci yaptığı selamlama konuşmasında, “Başkonsolosluk görev bölgemizde faaliyet gösteren birçok yöre derneğin etkinliklerine katılmaya gayret ediyorum da, tabii bu etkinliğin benim için ayrı bir yeri var. Aranızda bulunmaktan dolayı çok mutlu oldum, haliyle kemençe sesi bir başka oluyor“ dedi. Cebeci ailesi de geceye bordo mavi giysiler giyerek katıldı. GECE YAYLA ŞENLİĞİ HAVASINDA GEÇTİ Etkinlikte ilk önce kemençe ustaları Gökhan Şanlı, Selim Arslan, Sezer Küçük, Umut Ayvaz, Yusuf Samast sahne aldı. Ardından davul zurna ile Eser Meydan, Ergün Kaba ikilisi pistte hemşerilerini coşturdu. Gecenin finaline doğru Karadeniz müziğinin sevilen sesleri olan Ekin Uzunlar, Sinan Yılmaz ve Resul Dindar art arda sahne aldı. Sinan Yılmaz sevilen şarkılarını seslendirerek salonu coştururken, sıra dışı tarzı ve kemençesiyle kemanı aratmayacak nağmeler çalabilen Ekin Uzunlar da, özellikle gençlerden büyük alkış aldı. Gecenin sonunda sahne alan Resul Dindar ise, art arda seslendirdiği eserleriyle salonu dolduran izleyicileri adeta mest etti. Resul Dindar verdiği konserle, hayranlarından bol bol alkış aldı.