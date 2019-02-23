(Görüntülü) İtalya'da karaya oturan Türk gemisi havadan böyle görüntülendi

İTALYA () - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu. Efe Murat isimli Türk kargo gemisi,  kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi. Karaya...

(Görüntülü) İtalya'da karaya oturan Türk gemisi havadan böyle görüntülendi

İTALYA () - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Efe Murat isimli Türk kargo gemisi,  kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.



Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder