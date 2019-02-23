İTALYA () - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.
Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.
Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
(Görüntülü) İtalya'da karaya oturan Türk gemisi havadan böyle görüntülendi
İTALYA () - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu. Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi. Karaya...
İTALYA () - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.
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