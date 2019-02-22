ABD () - İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.
Görev başarılı olursa İsrail, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olacak. Aracın yolculuğunun 11 Mart'ta bitmesi bekleniyor.
(Görüntülü) İsrail, Ay'a uzay aracı gönderdi
ABD () - İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi. Görev başarılı olursa İsrail, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından...
ABD () - İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.
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