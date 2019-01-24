(Görüntülü) İngiliz polisi, 'teröre' karşı vatandaşları kısa film ile uyardı

İngiltere, () ? Birleşik Krallık ?ta Ulusal Terörle Mücadele Emniyet Ofisi, terörle mücadele kampanyası kapsamında sinemalarda 8 hafta kalacak bir kısa film yayınladı.

Terörle Mücadele Ofisi, genç kitlelere de ulaşmak adına bu kısa filmi Oscar Töreni?nin yaklaştığı şu sıralarda yayınlamayı tercih ettiğini duyurdu. Terörle mücadele kapsamında hazırlanan kısa filmin konusu 'şüpheli eylemleri polise bildirmek', sloganı ise ?topluluklar terörü yenebilir? oldu.