(Görüntülü) İçeride Merkel ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto etti

(Görüntülü) İçeride Merkel ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto etti

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