(Görüntülü) Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

(Görüntülü) Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

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