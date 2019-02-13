(Görüntülü) Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları...