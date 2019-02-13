Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı.
(Görüntülü) Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları...
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