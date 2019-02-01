(Görüntülü) Hindistan'da test uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü 2 ölü

Hindistan () - Test uçuşu yapmak için havalanan savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti. Hindistan'da Karnataka eyâletinin başkenti Bangalor'da bulunan HAL Havaalanı'na test uçuşu yapmakta olan Mirage 2000 savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın, uçağın eğitim için kalkış yaptığı sırada düştüğünü, pilotlardan birinin olay yerinde; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikinci pilotun da hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.