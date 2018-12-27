(Görüntülü) Havai fişek deposu yandı, o anları deponun sahibi kaydetti

ABD, () – ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depo sahibinin kayda aldığı görüntülerde, yangın sonrası havai fişeklerin patladığı görülüyor. Çıkış...

(Görüntülü) Havai fişek deposu yandı, o anları deponun sahibi kaydetti

ABD, () – ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depo sahibinin kayda aldığı görüntülerde, yangın sonrası havai fişeklerin patladığı görülüyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, kimsenin yaralanmadığı belirtildi. 

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