(Görüntülü Haber) Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’ye 100’den azla roket atıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Nisan () - Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırıda 100’den fazla roket kullanıldığını açıkladı.



Açıklamada, “Suriye’ye ABD, İngiltere ve Fransa’nın hava ve deniz üslerinden 100’ü aşkın seyir roketi ve havdan-karaya roket atıldı” denildi.