(Görüntülü) Gazze'de LPG tankı patladı, alevler birçok noktadan görüldü

Filistin () - Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.