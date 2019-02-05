(Görüntülü) Gazze'de LPG tankı patladı, alevler birçok noktadan görüldü

Filistin () - Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Filistin () - Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Filistin () - Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.