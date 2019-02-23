(Görüntülü) Escobar’ın uzun süre ikamet ettiği ‘Monaco apartmanı’ böyle yıkıldı

Kolombiya () - Kolombiya'nın kuzeybatı kesimindeki Medellín kentinde bulunan ve 1993’te öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın uzun zaman ikamet ettiği 6 katlı bina kontrollü bir şekilde yapılan patlamalar ile tamamen yıkıldı. Şehrin...