(Görüntülü) Erdoğan Malcolm X’in kızları ile görüştü

New York, 24 Eylül () - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştirdiği New York ziyaretinde, ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti.



