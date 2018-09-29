(Görüntülü) Erdoğan Köln’de: Steinmeir ve Merkel ile iki ülkenin meselelerini samimiyetle ele aldık (2)

İstanbul, 29 Eylül () - Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak olan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in davetini memnuniyetle karşıladığını söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti: “Gerek Steinmeir ile gerek Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. “Ticaretimizi ve ekonomik yatırımlarımızı nasıl artıracağımızı ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çeşitli konularda verdiğimiz ortak mücadeleleri konuştuk. “Yaptığımız görüşmelerin, Türk Alman dostluğunu perçinlediğini düşünüyorum. “Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanma gereğini vurguladım. “Suriye çatışmalarından ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, Başbakan Angela Merkel ile görüşerek ortak bir basın toplantısı düzenlenmişti.