(Görüntülü) Erdoğan: Çatışmaların sürmesi için çalışanlar var

RUSYA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dördüncüsü Rusya'nın Soçi kendinde düzenlenen 'Suriye' konulu Üçlü Zirve Toplantısı öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. ERDOĞAN: “ÇATIŞMALARIN SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞANLAR VAR” Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, İran'da dün gerçekleşen ve 27 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiği saldırıya dair İran halkına taziyede bulunarak başladı. Sekiz yıldır bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkının kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler beklediğini söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar yapılan 3 toplantıda da beklentileri boşa çıkarmadık. Ateşkesin sağlanması ve terörle mücadele konusunda önemli mesafeler aldık. Tüm sıkıntılara görüş ayrılıklarına ve aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu muhafaza ettik. Astana platformu Suriye’deki kanın durması için somut çözümler üreten en başarılı girişimdir. Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Süreç içinde önümüze çıkan engelleri diyalogla aşmayı başardık. Sadi Şirazi "Hakiki dost saadet zamanında değil, sıkıntılı zamanında el tutan kimsedir" buyuruyor. Türkiye olarak biz Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şimdiye kadar 35 milyar dolar kadar yardımı yapmış durumdayız. Komşumuz Suriye’nin bir an önce barışa kavuşması için elimizden geleni yaptık yapmaya devam ediyoruz. Umutlarını bu toplantıya bağlamış kardeşlerimize müjdeler vereceğimize inanıyorum" dedi. PUTİN: RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN SURİYE’DEKİ HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR Rusya, Türkiye ve İran’ın ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalıştığını söyleyen Rus lider Putin, “Suriye anayasa komitesinin kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor” dedi. RUHANİ: “ULUSLARARASI CAMİA SURİYE’NİN İŞGALİNE KARŞI ÇIKMALI” “Bütün teröristlerle mücadele edilmeli. İnsani felaketi sona erdirmeliyiz” diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise “Savaşı sona erdirdik sadece belli kısımlarda çatışma var. Silahların bırakılması konusunda da çalışıyoruz. Amaç İdlib’de insani krize son vermek. Terör hiçbir ülkede olmamalı. ABD teröristlere destek veriyor. Uluslararası camia Suriye’nin işgaline karşı çıkmalı. ABD politikaları gözden geçirilmeli. ABD güçleri uluslararası camianın izni olmadan Suriye’de bulunuyor. Türkiye’nin endişelerini anlıyoruz. Suriye kendi ülkesini inşa etmeli” diye konuştu.