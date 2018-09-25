(Görüntülü) Erdoğan: BM insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştı (2) ek

(Görüntülü) Erdoğan: BM insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştı (2) ek

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