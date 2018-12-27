(Görüntülü) Endonezya'da tsunami alarmı turuncu seviyeye yükseltildi 

Yaşanan tsunami felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan Endonezya?da Anaka Karakatau Yanardağı?nda volkanik hareketliliğin artması üzerine turuncu alarm seviyesine geçildi.

Endonezya Volkanik ve Jeolojik Afet Merkezi?nden yapılan açıklamada yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunulmaması istendi. Volkanik yanardağdan kopan lav parçalarının sebep olduğu 22 Aralık?ta yaşanan tsunami felaketinde 430 kişi hayatını kaybetmişti.

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